Türkiye 3'üncüsü oldu

Bilecikli judo sporcusu Buğlem Heybetlioğlu Türkiye 3'üncüsü oldu.

Türkiye 3'üncüsü oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecikli judo sporcusu Buğlem Heybetlioğlu Türkiye 3’üncüsü oldu.

Uşak’ta düzenlenen 70 ilden bin 430 sporcunun katıldığı Minikler Türkiye Judo Şampiyonasında 57 kilogramda yarışan Bilecikli sporcu Buğlem Heybetlioğlu Türkiye 3’üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Galibiyeti yakalayan Bilecikli sporcu Buğlem Heybetlioğlu Minikler Balkan Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.