Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 82 - Esenler Erokspor: 85

Türkiye Basketbol Ligi 31. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Esenler Erokspor'a 85-82'lik skorla mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 82 - Esenler Erokspor: 85
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Türkiye Basketbol Ligi 31. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Esenler Erokspor’a 85-82’lik skorla mağlup oldu.

Salon: Kocaeli Atatürk

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Hakemler: Turgut Işık, Halil Erkoç, Niyazi Yasin Kahraman

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik 4, Ja Cori Payne 25, Keith Martin Stone 25, Kevin Kaspar 12, Barboros Bozkurt 2, Hakan Şanlı 3, Mert Ulutaş 9, Eren Beyaz, Sertan İbrahim Sarı 2

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Esenler Erokspor: Murat Göktaş 3, Kahlil Quinton Dukes 26, Altan Erol 12, Tuna Han Dikmen 1, Anthony Keith Morse 23, Umut Geçen 5, Tayfun Erülkü 12, Deniz Can Çevik 3

Başantrenör: İlker Salman

1. Periyot: 20-10 (Erokspor lehine)

Devre: 42-32 (Erokspor lehine)

3. Periyot: 66-54 (Erokspor lehine)