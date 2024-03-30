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- Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 82 - Esenler Erokspor: 85
Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 82 - Esenler Erokspor: 85
Türkiye Basketbol Ligi 31. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Esenler Erokspor'a 85-82'lik skorla mağlup oldu.
Türkiye Basketbol Ligi 31. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Esenler Erokspor’a 85-82’lik skorla mağlup oldu.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Turgut Işık, Halil Erkoç, Niyazi Yasin Kahraman
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik 4, Ja Cori Payne 25, Keith Martin Stone 25, Kevin Kaspar 12, Barboros Bozkurt 2, Hakan Şanlı 3, Mert Ulutaş 9, Eren Beyaz, Sertan İbrahim Sarı 2
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Esenler Erokspor: Murat Göktaş 3, Kahlil Quinton Dukes 26, Altan Erol 12, Tuna Han Dikmen 1, Anthony Keith Morse 23, Umut Geçen 5, Tayfun Erülkü 12, Deniz Can Çevik 3
Başantrenör: İlker Salman
1. Periyot: 20-10 (Erokspor lehine)
Devre: 42-32 (Erokspor lehine)
3. Periyot: 66-54 (Erokspor lehine)