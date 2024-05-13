Türkiye'de teknolojide bir ilk: Casper, Intel Serisi 1 işlemcileri ile yeni bir çağ açıyor

Dünyanın en son teknolojilerini Türk kullanıcılarına sunma misyonuyla yola çıkan Casper, Türkiye’de bir ilke daha imza atıyor. Dünya’nın en büyük işlemci üreticisi Intel ile iş birliği yapan teknoloji markası Casper, profesyoneller için yeni bir standart belirleyen Intel Series 1 işlemcileri, Nirvana X600 ve X700 dizüstü bilgisayarlarında kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Dünyadaki trend teknolojileri kullanıcılarıyla buluşturan Türkiye’nin teknoloji markası Casper, bir ilke daha imza attı. Dünya’nın en büyük işlemci üreticisi Intel ile yeni bir iş birliğine imza atan Casper, Türkiye’de ilk kez Intel Series 1 işlemcilerin, Nirvana X600 ve X700 dizüstü bilgisayarlarda kullanılacağını duyurdu. Aylar süren Ar-Ge süreçleri sonucunda ortaya çıkan yeni optimizasyon ile bir önceki nesil işlemcilere göre hem yaklaşık yüzde 20 daha az güç tüketimi sağlayan Series 1, turbo frekansta 5Ghz’e çıkabilen ortalama yüzde 15 daha yüksek performans ile öne çıkıyor. Nirvana X600 ve X700’ün yüksek mobilite özelliğini artıran bu yeni iş birliği sayesinde kullanıcılar, içerik oluşturma ve üretkenlik için performansından ödün vermeden çok daha uzun saatler boyunca işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Masaüstü bilgisayar performansını dizüstü bilgisayarda sunuyor

Intel’in 2024 yılında lanse ettiği “U” serisi işlemcilerde en yüksek performansa sahip Series 1, Casper Nirvana X600 ve X700’ün performansını ve yüksek mobilite özelliğini kusursuz bir uyum içinde artırıyor. 3D performanslı hibrit mimarisiyle iki çekirdekli mikro mimariyi tek bir işlemci yongasında birleştiren Series 1, her bir çekirdek türü için belirli görevleri gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda Intel Core 5 120U ve Core 7 150U işlemci seçenekleriyle özelleştirilebilen Nirvana X600 ve X700, Microsoft Copilot’un gelişmiş yapay zeka özelliği sayesinde tüm profesyonellere masaüstü bilgisayar performansını dizüstü bilgisayarlarda deneyimleme imkanı sunuyor.

“Türkiye’nin bilişim sektöründeki gücünü artıracak”

Türkiye’de ilk kez, Intel Series 1 işlemcilerin Casper Nirvana X600 ve X700 bilgisayarlarda yer almasının Casper ve bilgisayar sektörü için önemine değinen Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, “Türkiye’nin kalkınmasında bilişim sektörünün oynadığı rol kritik önem taşıyor. Bu bilinçten hareketle, 30 yılı aşan vizyonumuzdan aldığımız ilhamla, ülkemiz için değer oluşturan, rekabetçi ve üstün performanslı ürünler geliştirmek için çalışıyoruz. Dünya bilgisayar pazarının yaşadığı zorluklara rağmen, Türkiye’nin bu alandaki büyüme başarısı dikkate değer. Dünya bilgisayar pazarı, geçtiğimiz sene ikinci ardışık yılında yüzde 14 küçülerek 253 milyonluk bilgisayar satışıyla yılı kapattı. Türkiye ise geçtiğimiz yıl dünyadan pozitif ayrışarak, bilgisayar satışında yüzde 29 büyüdü. Özellikle pazardaki ticari ve bireysel notebook satışlarına da baktığımızda pazar yüzde 16 büyürken, Casper’ın kurumsal notebook satışları yüzde 55 büyüdü. Bireysel notebook satışlarımız ise sektördeki yüzde 36 büyümeye kıyasla, yüzde 67 oranında büyüme gösterdi. Bu başarının arkasında, Türk kullanıcılarının taleplerini ve isteklerini dikkate alan yaklaşımımızın büyük etkisi var. Bu başarıyı ileriye taşıyacak aylar süren Ar-Ge çalışmalarının meyvelerini toplamak bizi son derece mutlu ediyor. Türkiye’de bir ilk olan Intel Series 1 işlemcilerini Nirvana X600 ve X700 dizüstü bilgisayarlarımızda kullanarak, kullanıcılarımıza benzersiz bir deneyim sunmaktan gurur duyuyoruz. Bizler Casper olarak, Türkiye’nin teknoloji markası olma hedefimiz doğrultusunda, sürekli olarak kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına uygun, son teknoloji çözümler sunmaya kararlıyız. Intel ile olan bu iş birliği ve teknolojik yenilikler, Türkiye’nin bilişim sektöründeki gücünü ve potansiyelini daha da artıracak” dedi.