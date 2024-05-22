Türkiye Kupası Finalini hakem Ali Şansalan yönetecek

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak olan 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Türkiye Kupası Finalini hakem Ali Şansalan yönetecek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak olan 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin hakemleri belli oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yarın oynanacak ve saat 20.45’te başlayacak olan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

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