Türkiye Motosiklet Federasyonu Şampiyonası'na ücretsiz ulaşım imkanı

Bilecik Belediyesi, kentte düzenlenecek Türkiye Motosiklet Şampiyonası 1. Ayak etkinliğine ücretsiz ulaşım imkanı sunacağını duyurdu.

Bilecik Valiliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü işbirliğinde, kente kazandırılan ’Endurobil Ekstrem Park’ alanı, Türkiye Motosiklet Şampiyonası 1. Ayak etkinliğine ev sahipliği yapacak. 20 ve 21 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek iye Motosiklet Federasyonu Şampiyonası’nda Bilecik’in tarihi ve kültürel değerleri yanı sıra doğal güzellikleri de tanıtılmış olacak.

Bilecik Belediyesinden etkinlik alanına ücretsiz ulaşım sağlanacak

Bilecik’in tanıtım ve turizmine büyük katkılar sağlanacağı beklenen etkinlik için Bilecik Belediyesi tarafından 2 gün boyunca ücretsiz araçla ulaşım imkanı sunulacak. Buna göre aktiviteyi takip etmek isteyen vatandaşlarımıza 20 Nisan Cumartesi günü saat: 12:30 ile 17:30, Pazar günü ise 09:30 ile 17:30 saatleri arasında birer saat arayla Atatürk Parkı üzerinden etkinlik alanına ücretsiz ulaşım imkanı sunulacak.