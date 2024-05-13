Türkiye'nin dört bir yanından Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları İstanbul'da buluştu

Türkiye’nin birçok ilinden hekimlerin katıldığı, Omurga (Torakolomber) Deformiteleri ve Canlı Cerrahi Sunumu Medicana Ataşehir’de gerçekleşti.

İstanbul Medicana Ataşehir Hastanesi bünyesinde Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu iş birliğiyle Omurga (Torakolomber) Deformiteleri Ve Canlı Cerrahi sunumu düzenlendi. Medicana Ataşehir’de gerçekleştirilen sunuma Medicana bünyesinde çalışan doktorların yanı sıra, Mersin, Adana, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Kayseri, Konya gibi birçok ilden hekimlerin de yer aldığı toplam 142 kişi katıldı. Türk Nöroşirüji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu’nun İstanbul Deformite Toplantısı’nın açılış konuşmasını Medicana Ataşehir Hastanesi Genel Müdürü Murat Kaya yaptı. Murat Kaya, Medicana’nın bilimsel çalışmalara öncülük ettiğini söyleyerek, katılımcılara başarılı bir toplantı dileklerinde bulundu. Alanında uzman doktorlar tarafından omurga hastalığının nedeni, çeşitleri ve bu hastalığın tedavisinde yapılan çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. Ayrıca yapılan canlı bir ameliyat, sunum yapılan salonda katılımcılara uzaktan bağlantı ile canlı bir şekilde izletildi.

Medicana Ataşehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Sedat Dalbayrak, "Beyin Cerrahi Derneği’nin Spinal ve Periferik Derneği grubunun düzenlediği bir deformiteler toplantı serisi var. Birincisi Adana’da yapılmıştı, ikincisini de torakolomber deformiteler konusunda Medicana Ataşehir’de düzenledik. Ben ağırlıklı olarak Spinal’le ilgileniyorum. Bu toplantı bizim için önemliydi. Çünkü canlı ameliyat toplantıları sıkıntılı oluyor. Hastane yönetimi gerçekten çok yardımcı oldu. Çok iyi bir organizasyon oldu. Konuşmacılarının tamamı bu konuda uzman olan kişiler. Türkiye’nin her yerinden gelen bu konuyla uğraşan kişiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Herkes geldi ve çok güzel sunumlar oluyor. Olgular da çok güzel, olgu tartışmaları da çok verimli. 140’a yakın katılımcı oldu. Verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da devamı gelecektir” dedi.

“Genç kuşaklar için tecrübelerimizi paylaşıyoruz”

Denizli Pamukkale Üniversitesi Kürsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Erdal Coşkun, "Deformite demek şekil bozukluğu demek. Bu şekil bozukluğu bazen kamburluk gibi estetik problemler oluşturuyor. Bazen de insanların felç olmasına, günlük yaşantılarını sürdürememesine sebep oluyor. Bu konudaki son gelişmeleri değerlendirip birbirimize bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Tabii tıpta 2x2=4 etmiyor. Kimisi aynı hastayı küçük ameliyat yapıyor, kimisi büyük ameliyat yapıyor, kimisi ameliyat yapmıyor. Kimisi enstrüman dediğimiz cihazları yerleştiriyor ve bunda yeni güncellemeler var. Robotik cerrahi var, navigasyon dediğimiz sistemler ekleniyor. Burada bütün amaç; Hipokrat’ın dediği gibi önce zarar verme, sonra ağrıyı dindir, sonra yürüt. Onu sağlamaya çalışıyoruz. Bilgi paylaşıldıkça insanlar tecrübelerini de paylaşıyorlar. Paylaştıkları tecrübelerle daha genç arkadaşların başına kötü şeyler gelmesini engellemeye çalışıyoruz" dedi.