Türkiye ve Pakistan arasında CİNNAH-2024 tatbikatı

Türkiye ve Pakistan arasında Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı CİNNAH-2024 icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Pakistan arasında gerçekleştirilen CİNNAH-2024 tatbikatından fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı CİNNAH-2024; Türkiye ve Pakistan unsurlarının katılımıyla; Isparta’daki Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Ankara’daki Özel Kuvvetler Komutanlığında eş zamanlı olarak icra edildi" ifadelerine yer verildi.