Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı
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sina pırlanta
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 12 Kasım’da uygulanan 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nın (2023-TR-YÖS/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman