Türklerin ürettiği ve yüzde yüz yerliliğe sahip robotlar insanların sosyal hayatına ve günlük rutin işlerinde yardımcı oluyor

Türkiye’de üretilen ve yüzde 100 yerliliğe sahip olan ADA robot insanların sosyal hayatına ve günlük rutin işlerinde yardımcı oluyor. Robotlar hastanelerde hastalara ilaç dağıtma, yemek dağıtımı konusunda da görev alıyor.

Gelişmiş yapay zekası ve üstün hareket kabiliyeti ile Sosyal Robot serisinin en yeni versiyonu olan robotlar 6. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nın da yerini aldı. Dünyada teknolojinin gelişmesiyle bilim kurgu filmlerinin popüler konusu robotlar, artık insanların gündelik hayatının bir parçası olmaya hazırlanırken başlangıçta insanların "basit ve sıkıcı" işlerini yapıyor. Özel bir şirket tarafından üretilen ve yüzde 100 yerlilik oranına sahip olan ADA robot insanların sosyal hayatına ve günlük rutin işlerinde yardımcı oluyor. Robotlar hastanelerde hastalara ilaç dağıtma, yemek dağıtımı konusunda da görev alıyor.

Türkiye’de yapay zeka ve robotik teknolojiyi geliştiren yerli ve milli robotlar ürettiklerini belirten Akınrobotics Projeden Sorumlu Koordinatör Yardımcısı Fahri Yanar, yüzün üzerinde robot ailesine sahip olduklarını söyledi.

“Onların yararına robotlar üretilerek hizmete sunuluyor”

“İnsana değer” mottosu ile ürettikleri robotlarla insanlık yararına hizmet verebilecek ürünler geliştirdiklerini vurgulayan Yanar, “Bunların çoğunluğunda da insanların kalabalık ve yoğun olduğu lokasyonlarda onların yararına robotlar üretilerek hizmete sunuluyor. Yapay zeka ve robotların yetenekleriyle de işte karşılama, danışmanlık gibi benzer yetenekleriyle de robotlar aktif olarak çalışıyor diyebilirim” diye konuştu.

Sosyal robotlar, servis robotları, dört bacaklı robotlar, insansı robotlar ve hizmete yönelik proje bazlı geliştirilen robotlar olmak üzere 5 faklı kategoride robot ürettiklerini aktaran Yanar, “Sosyal robotlar insanların biraz önce söylediğim gibi kalabalık ve yoğun olduğu her lokasyonda kullanılabilir. Burada havalimanları, okullar, alışveriş merkezleri, hastaneler gibi bir alanlar ön plana çıkıyor aslında ama yine insanların yoğun çalıştığı büyük plazalar ve fabrikalarda da bu robotları sosyal olarak görebiliriz ama hizmet robotu dediğimiz servis robotlarımızla artık kafe restoran için üretilmesine rağmen yine fabrikalarda da rutin işleri yapmak gibi görevlerde kullanılabiliyor. Aynı şekilde hastanelerde de yemek dağıtma, ilaç dağıtımı gibi görevlerde de görebiliriz”

“İnsanlara yardımcı olan ürünlerin insanlara zarar vermesi öngörülebilir bir durum değil”

Bir robotun yerli ve milli üretilebilmesi için olmak için en önemli uzuvlarının şirket tarafından yapılabilmesi gerektiğini dile getiren Yanar, “Robotlar içerisinde kullandığımız motorları kendi ürünleri üretebiliyoruz ve kendi ürettiğimiz motorlarda robotlarımızda rahatlıkla kullanabiliyoruz. Robotların ve yapay zekanın insanlara saldırması veya buna benzer durumları biraz ütopik görüyoruz. Çünkü üretim amaçları insanlara yardımcı olan ürünlerin insanlara zarar vermesi çok öngörülebilir bir durum değil. Robotlar kendilerini öğretilen algoritmalar ve yapay zekanın onlara verdikleri ile hareket eder. Dolayısıyla bir robotun kumandadan çıkıp kontrolden çıkıp veya yazılımından farklı bir eylemi yapması çok düşündüğümüz öngördüğümüz bir durum değil” ifadelerini kullandı.

Ürettikleri robotları Türkiye pazarında değerlendirdiklerini belirten Yanar, yakın zamanda yurt dışı pazarına da açılacaklarını söyledi.