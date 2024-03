Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir,

Özdemir, "Türkmen Alevi Bektaşi vakfı olarak barış, huzur ve güven içinde yaşadığımız şu günlerde ülke olarak üç ayların sonuncusu olan mübarek Ramazan ayına ulaştık. Öncelikle bu barış, huzur ve güveni bize tesis eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve devletimizde görev yapan bakanlarımız ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkürü borç biliriz. Bugün biz barış ve bereket içinde yaşarken, hepimizi derinden yaralayan ve üzen, Filistin halkına yönelik soykırım harekatının bir an önce sonlandırılmasını yüce Allah’tan dileriz. Bu uğurda elinden gelen tüm çaba ve gayreti gösteren Cumhurbaşkanımıza da Allahtan derman ister, emeklerinin zayi olmamasını temenni ederiz" dedi.

Özdemir, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da öz kaynaklarından temin ettikleri binlerce adet yardım kolilerinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını belirterek, Onların sofrasında katık, gönüllerinde yaren olmaya çalıştık. Çocuklarımızı giydirdik, onların okul yolundaki ihtiyaçlarını karşıladık. Önümüzde yine bir seçim var ve yine 22 yıldır her seçim önü olduğu gibi hem içeride hem dışarıda şer ve nifak odakları boş durmayarak son derece başarılı şekilde yürütülen ekonomi politikamıza her koldan saldırmaya, bir çok Avrupa ülkesini bile kıskandıracak gelişmeleri ve çalışmaları engellemeye yönelik faaliyetlerde bulunmaya devam ediyorlar. Her ne yaparlarsa yapsınlar, hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar, kenetlenmiş, tek ve bir yumruk olmuş Türk milletini asla engelleyemeyecek, onların mazlum ve masum İslam aleminin yanında, hatta onlara önder olması noktasındaki tavrına mani olmayacaklardır. Tarihin başlangıcından bu güne kadar böyle geldi, Cumhurbaşkanımız’ın önderliğinde bugün ve gelecekte de böyle olacaktır. Biriz, birbirimize yeteriz. Bu uğurda yapacağı tüm çalışmalara sonsuz desteğimizi şimdiden bildiririz. Devletimizin bekası, milletimizin birliği için elimizden ne geliyorsa esirgemedik, en zor gün ve en zor şartta bile yanında olduk. İnşallah Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 31 Mart akşamından 1 Nisan sabahına başta İstanbul olmak üzere yurdun her köşesinde zafer kazanmış olarak uyanacağız. Aynı zamanda da seçimlerin kardeşlik, birlik, beraberlik ve huzur içinde geçmesini temenni ediyoruz. Bu uğurda yapılan mücadelede yüce Allah basta sayın cumhurbaşkanımızın ve sonra her neferin yar ve yardımcısı olsun" dedi.