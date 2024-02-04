Tuzla'da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Tuzla'da 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi.

Tuzla'da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Editör
EditörEditör
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Tuzla’da 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi.

Olay, Aydınlı Mahallesi Eftelya Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatısında çıkan yangın alt dairedeki tahta parçalarının da tutuşması ile kısa sürede büyüyerek bütün binaya yayıldı.

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucu bina kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.