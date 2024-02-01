Tuzla'da Geleneksel Lezzetler Yarışmasında 65 yaş üstü büyükler hünerlerini sergiledi

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi ve Mutfak Akademisi iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Lezzetler Yarışması’nda 65 yaş üstü büyükler ve genç aşçı adayları kuru dolma, börek ve pasta yaparak hünerlerini sergiledi. Yarışma, iki takım da aynı puanı alınca, ‘dostluk kazandı’ sloganıyla sonuçlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yarışmaya katılan tüm büyükleri tebrik ederek, “Bugün burada bizim için geçmişi ve maziyi temsil eden köklerimiz olan büyüklerimizle geleneksel lezzetler yarışması yaptık. Bu yarışmaya cesaret edip katılan tüm büyüklerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ne gelen 65 yaş üstü büyükler ile Mutfak Akademisi öğrencileri Geleneksel Lezzetler Yarışması’nda hünerlerini sergiledi. Kuru dolma, börek ve pasta kategorilerinde yarışan takımların yaptıkları yemekler jüri üyelerine takdim edildi. Oylama sonucunda iki takım da 250 puan aldı. Takımların aynı puanı aldığını duyuran Başkan Yazıcı, ‘dostluk kazandı’ diyerek tüm katılımcıları tebrik etti. Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’nde düzenlenen yarışmaya Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, yarışmacılar, aileleri ve arkadaşları katıldı.

“Yarışmaya katılan tüm büyüklerimizi tebrik ediyorum”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Geleneksel Lezzetler yarışmamızın bir güzel tarafı var. Belediyemizin Mutfak Akademisi’ndeki hocalarımızın, Halk Eğitim ve Milli Eğitim Müdürlüklerimizin desteği ile gerçekleşiyor. Bugün burada bizim için geçmişi ve maziyi temsil eden köklerimiz olan büyüklerimizle geleneksel lezzetler yarışması yaptık. Geleneksel yemeklerde zaten çok iyiler ve yeni nesilden çok daha iyi yemek yaptıklarına inanıyoruz. Bugün burada yarıştılar ve dostluk kazandı. Cesaretle bu yarışmaya katılan tüm büyüklerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Gönül Elleri Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da “Bugün çok güzel bir programdayız. Onların enerjileri, güler yüzleri, mutlulukları bize mutluluk katıyor. Bugün, geçmişle geleceği bir araya getirdik, onların hafızaları ile yeni yetişen aşçılarımız birlikte ürünler çıkarttı. Çok lezzetliydi, hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü ise katılan tüm yarışmacıları tebrik ederek büyüklerin sosyalleşmesinin önemine vurgu yaptı.

“Burada çok mutluyum, kendimi çok genç ve enerjik hissediyorum”

Yarışmada kuru dolma yapan 75 yaşındaki Kadriye Ayabakan, “İstanbul’a böyle başkan gelmedi. Bütün akrabalarıma anlatıyorum, herkes ‘Evimiz kendimizin olmasaydı, Tuzla’ya taşınırdık’ diyor. Onu çok seviyorum, Allah razı olsun. İnşallah ömür boyu mutlu olurlar. Bugün çok eğlendim, bugünü çok bekliyorum” diye konuştu.

Muzlu pasta yaptığını söyleyen Hafize Nişli ise “Burada çok mutluyum, kendimi çok genç ve enerjik hissediyorum. Böyle bir yer kurduğu için Allah Başkanımızdan razı olsun. Yemek yarışmasına pasta ile katılıyorum. Kızlar beni tercih etti, umarım onları mahcup etmem. Pastamı tamamen muzlu yaptım, içinde çikolata parçacıkları da var. Birinci olacağız inşallah” dedi.