Tuzla'da lodos nedeniyle denizle kara birleşti, 7 tekne battı

Tuzla’da lodos nedeniyle 7 balıkçı teknesi battı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgalar nedeniyle denizle kara birleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Rüzgar özellikle Megakentin sahil kesimlerinde etkili oldu. Tuzla’da kuvvetli lodos ve fırtına nedeniyle, sahil boyunca halatlarla kıyıya bağlı olan 7 tekne alabora oldu. Dev dalgaların etkisiyle sahildeki ağaçların kökleri ortaya çıktı. Yüksekliği birkaç metreyi bulan dalgalar nedeniyle denizle kara birleşti. Lodos sebebiyle oluşan dev dalgaların ardından denizin sahil şeridinde kalan kısmında renginin değiştiği görüldü.

Oluşan fırtına sonrası konuşan vatandaşlardan Bekir Aktaş, "Kuvvetli rüzgârdan dolayı su, 10 metre kadar yol kenarına ulaşmaya çalışıyor. Dalgalar ağaçları yıkmaya çalışıyor. Restorantta masaların olduğu yere kadar su ulaştı. Kuvvetli rüzgardan dolayı büyük dalgalar yol kenarına kadar geliyor" dedi.

Denizin karayla birleşmesi sonrası tedirginliğini dile getiren vatandaşlardan Turhan Durmaz, "Teknelerin burada durması için buraya dolgu yapılması lazım. Fırtınadan dolayı tekneler kırılıp parçalanıyor. Toplamda 7 teknemiz battı. Dalgalar ağaçlara kadar geliyor. Burada kayalar olmayınca durum böyle oluyor. fırtınaya hiçbir şey dayanmaz" dedi.