U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaların şampiyonu İstanbul Kartalspor oldu
Bilecik'te düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaların şampiyonu İstanbul Kartalspor oldu.
Bilecik’te düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaların şampiyonu İstanbul Kartalspor oldu.
A ve B grubunda 6 takımın mücadele ettiği U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Bilecik Sentetik Sahada gerçekleştirildi. A Grubunda Bursa Yol Spor, Sakarya Arifiye Spor, İstanbul Kartalspor yer alacak. B Grubunda ise; Yalovaspor, Bursa Özlücespor Gençlikspor ve İstanbul Dudulluspor yer aldı. A grubun lideri İstanbul Kartalspor ile B Grubunun lideri İstanbul Dudulluspor final müsabakasında karşı karşıya geldi. Bilecik Sentetik Sahada oynana final müsabakasını Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve sporseverler izledi. Normal süresi 1-1 biten müsabaka penaltı atışlarına geçildi. Penaltılar da İstanbul Kartalspor rakibini 5-4 yenerek, son 20 takım arasında kaldı.