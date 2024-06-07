U19 Milli Takımı, Azerbaycan'ı 5 golle geçti

U19 Millî Takımı, Moldova’da düzenlenen uluslararası turnuvadaki ikinci maçında Azerbaycan’ı 5-0 mağlup etti.

Dinamo Stadı’nda oynanan maçta Milli Takımın gollerini 17. dakikada Halil Özdemir, 57. dakikada Yusif Hajiyev (KK) ve 67, 76 ile 84. dakikalarda Engin Efe Poyraz Yıldırım kaydetti. İki kardeş ülke takımları, maçın ardından günün anısına beraber fotoğraf çekildi.

Ay-yıldızlıların Azerbaycan karşılaşmasını T.C. Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel de takip etti. Büyükelçi Sertel ve beraberindeki heyet karşılaşma sonrası oyuncular, teknik heyet ve çalışanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

U19 Milli Takımı, Temmuz ayındaki UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri öncesi son hazırlıklarını bu turnuvada gerçekleştiriyor. U19 Milliler turnuvada Kazakistan, Moldova ve Azerbaycan ile mücadele ediyor.

Stat: Dinamo Stadı

Hakemler: Denis Ivlev, Vasile Dreglea, Zaharia Cotruta, Oleg Stoianov

Azerbaycan: Murad Aghamaliyev (Dk.73 Nijat Garagozlu), Huseyn Huseynov, Yusif Hajiyev (Dk.46 Vusal Pashayev), Nadir Orujov, Emil Binyatzada, Elgun Dunyamaliyev (Dk.67 Ilkin Budagov), Gadir Ramazanov, Nihad Ahmadzada (Dk.62 Ilkin Jafarli), Murad Mammadov, Raul Zeynalli (Dk.62 Sanan Muradli), Toghrul Tapdigli (Dk.46 Niyazi Osmanov)

Türkiye: Mert Furkan Bayram, Ali Turap Bülbül (Dk.73 Yiğit Fidan), Emirhan Başyiğit (Dk.46 Berkay Yılmaz), Hasan Berat Kayalı (Dk.73 Hamza Güreler), Efe Sarıkaya (Dk.73 Baran Ali Gezek), Yusuf Sertkaya (Dk.62 Batuhan Yavuz), Kaan Akyazı (Dk.43 İsak Vural), Enes Koç (Dk.46 Salih Malkoçoğlu), Engin Efe Poyraz Yıldırım, Emre Uzun (Dk.80 Hüseyin Ertürk), Halil Özdemir (Dk.62 Kaan İnanoğlu)

Goller: Halil Özdemir (dk. 17), Yusif Hajiyev (dk. 57 k.k.), Engin Efe Poyraz (dk. 67, 76 ve 84 pen.) (Türkiye)