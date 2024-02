UEFA Uluslar Ligi'nde A Mili Takım'ın rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi’nde 4. Grup’ta yer alırken rakipleri ise Galler, İzlanda ve Karadağ oldu.

A Milli Futbol Takımı’nın B Ligi’nde mücadele edeceği 2024/25 UEFA Uluslar Ligi kuraları, bugün Fransa’nın başkenti Paris’te çekildi. Kura çekiminde Türkiye’yi, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Onursal Başkan Şenes Erzik, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Taner Senseven, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ve Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar’dan oluşan heyet temsil etti. Ay-yıldızlılar, 4. Grup’ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından ligler ve gruplar şöyle şekillendi:

A Ligi

1. Grup: Hırvatistan, Portekiz, Polonya, İskoçya

2. Grup: İtalya, Belçika, Fransa, İsrail

3. Grup: Hollanda, Macaristan, Almanya, Bosna-Hersek

4. Grup: İspanya, Danimarka, İsviçre, Sırbistan

B Ligi

1. Grup: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan

2. Grup: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan

3. Grup: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan

4. Grup: Galler, İzlanda, Karadağ, TÜRKİYE

C Ligi

1. Grup: İsveç, Azerbaycan, Slovakya, Estonya

2. Grup: Romanya, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi, Litvanya/Cebelitarık eşleşmesinin kazananı

3. Grup: Lüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Belarus

4. Grup: Ermenistan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, Letonya

D Ligi

1. Grup: Litvanya/Cebelitarık eşleşmesinin kaybedeni, San Marino, Lihtenştayn

2. Grup: Moldova, Malta, Andorra

1 ve 2. maçlar 5-10 Eylül’de oynanacak

A Ligi’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025’teki final turnuvasına katılacak. B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi’ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek. A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi’nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi’ne gidecek. A Ligi’nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi’nin ikincileri, B Ligi’nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi’nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi’nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi’nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

Turnuvanın 1 ve 2. maçları 5-10 Eylül’de, 3 ve 4. maçlar 10-15 Ekim’de, 5 ve 6. maçlar ise 14-19 Kasım’da oynanacak. Yarı finaller 4-5 Haziran 2025’te, final ise 8 Haziran 2025’te yapılacak.