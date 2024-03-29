Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 'Emeklilerimize trenlerde yüzde 10 indirim uygulayacağız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 Emekliler Yılı kapsamında bakanlığa ait trenlerde emeklilerin yüzde 10 indirimli seyahat edeceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trenlerde emeklilere yönelik önemli ayrıcalıklar sağlandığını açıkladı. Uraloğlu, Ramazan Bayramı`na yönelik demiryollarında birçok önlem aldıklarını da söyledi.

“Emeklilere yüzde 10 indirim uygulayacağız”

Ulaşımın en temel ihtiyaçlardan birisini oluşturduğunun altını çizen Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını “Emekliler Yılı” ilan ettiğini hatırlatarak,” Emeklilerimizin ikinci yaşamlarında fiziksel ve ruhsal sağlıkları ile sosyal ve kültürel yönden zenginleşmelerine destek olmak amacıyla kaynaklarımızı yerel ve merkezi yönetim iş birliğinde seferber ediyoruz. Bu kapsamda, emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz. Böylece emeklilerimizin ulaşım ihtiyacına katkı sunarken bir nebze de olsa seyahat etmelerini teşvik etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık 85 milyon nüfusa sahip Türkiye’nin emekli nüfusunun yaklaşık 16 milyona ulaştığının altını çizen Uraloğlu, “Emeklilerimiz, Türkiye Yüzyılı’nın emektarlarıdır. Alın ve akıl terleriyle ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayan, tecrübelerinden her zaman yararlandığımız önemli bir kesimdir. İkinci baharlarında rahat etmelerini sağlamak üzere gerek yerel yönetim gerekse diğer tüm bakanlıklarla birlikte koordinasyon içerisinde en güzel en iyi uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bayram tatili ve ara tatil nedeniyle ek YHT seferleri ve trenlerde kapasite artışına gidildi”

2024 yılının “Emekliler Yılı” olduğu kadar “Demiryolu Yılı” olduğunu da hatırlatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin dört bir köşesinde başlattığımız demiryolu seferberliği ile yüksek hızlı ve hızlı demiryolu hatları inşa ediliyor, iyileştirilen ve modernize edilen mevcut demiryolu sistemimiz tıkır tıkır işliyor, milli ve yerli demiryolu sanayimiz gelişiyor. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğümüz 2023 yılında 255 milyon yolcuyu ulaştırırken trenlere talep giderek artıyor, farklı rotalarda hizmete verdiğimiz turistik ve diğer trenlerimizle Anadolu’muzun tarihi ve doğa güzellikleri keşfediliyor, bölgeler arasında etkileşim, ticaret, sirkülasyon artıyor. Demiryolu ulaştığı her yere bereket, güzellik katıyor. Bayramlarda da en fazla tercih edilen ulaşım aracı tren. Ramazan Bayramı ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak ve vatandaşlarımızın huzur içerisinde sevdikleriyle geçirmesi için gerekli tedbirleri aldık.”

Bu uzun tatil dönemini kapsayan 5 -15 Nisan tarihleri arasında ek yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra anahat ve bölgesel trenlerde kapasite artışı sağlanacağına dikkat çeken Uraloğlu, “ Yüksek hızlı tren hatlarında 5 Nisan’ dan itibaren başlayacak ek seferlerle 18.084 koltuk kapasitesi artışı sağlayacağız. Günlük sefer sayısı Ankara-İstanbul hattında 13+13’ten 14+14’e, Konya-İstanbul hattında 4+4’ten 5+5’e yükseltiyoruz. Ayrıca Ankara-Konya hattında Cuma ve Pazar günleri işletilen 1+1 adet hafta sonu seferi Cumartesi günleri de işletilecek” dedi.

Yüksek hızlı trenlerdeki yeni seferlerin tatil dönemi sonrasında da devam edeceği müjdesini veren Uraloğlu, “Bugüne kadar yaklaşık 84 milyon 260 bin yolcuya hizmet veren yüksek hızlı trenlerimiz şehirlerarasında günü birlik seyahati mümkün hale getirirken şehirlerimizin çehresini değiştirdi, marka şehir haline getirdi. Ramazan Bayramı ve ara tatilin yanı sıra mevsimsel olarak da yolcu sirkülasyonunda artış meydana geliyor. Dolayısıyla tedbir olarak yüksek hızlı trenlerin kapasitesini önemli oranda arttırmış olduk” şeklinde konuştu.

Anahat ve bölgesel trenlere de vagon ilaveleri yapıldı

5 Nisan 15 Nisan 2024 tarihleri arasındaki tatil döneminde İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Trenlerine pulman ve yataklı vagonlar ilave edileceği bilgisini veren Uraloğlu, “Buna göre anahat ve bölgesel trenlerde günlük karşılıklı 28 vagon ilave edilerek 10 günlük tatil döneminde toplam 15 bin 200 koltuk kapasitesi artışı sağlanacaktır” dedi.