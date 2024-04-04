Ülker, Ramazan Bayramı'nı 67 ürünle karşılayacak

Ramazan Bayramı’nı birbirinden özel çikolata ve şekerlemeleriyle karşılamaya hazırlanan Ülker, bu bayramda 67 farklı ürün çeşidiyle evlere misafir olacak.

Ülker, yaklaşan Ramazan Bayramı’nı 67 çeşit hediyelik ve ikramlık ürünle karşılamaya hazırlanıyor.

Ülker ürünlerinin 7’den 70’e her kesime ve farklı damak tatlarına hitap ettiğini ifade eden Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı sözlerine şöyle devam etti: “Bu Ramazan Bayramı’nda her zaman olduğu gibi çok uygun fiyatlarla ürünlerimizi tüketicilerimize sunacağız. Portföyümüze kattığımız yeni ürünlerle birlikte; Ramazan Bayramı için çikolatada 35, şekerlemede 32 olmak üzere toplamda 67 hediyelik ve ikramlık ürün hazırladık. Portföyümüze bu sene 16 yeni ürün ekledik. Bu sene de Ülker Ece ve Çikolatin tüketicilerimizin bayram için klasik tercihleri arasında olmaya devam edecek. Yeni ürünlerimize baktığımızda, çikolatada Ülker Laviva hediyelik kutu ve poşet formatında raflardaki yerini alırken, Ülker Çikolata Truffle ise fındık parçacıklı sütlü ve kakao kremalı, bitter çikolatalı dökme ve hediyelik kutu çeşitleriyle ilk defa bayrama tat katacak. Ayrıca yeni Buklet Hindistan cevizli pirinç patlaklı sütlü çikolata da bayram ziyaretlerinde yerini alacak.

Şekerlemede ise yumuşak dokusu ve çeşit çeşit meyve lezzetleriyle Ülker Lokumcuk’u, yeni hediyelik kutusu ve vişne lezzetiyle tüketicilerimizin beğenisine sunacağız. Toffe seven tüketicilerimizi ise bu senenin yeni trendi limon serinliği ‘‘cool lime’’ lezzetiyle buluşturacağız.

Ayrıca sevdiklerine hediyelik ürün göndermek isteyen, alışverişlerini internet üzerinden yapmayı tercih eden veya bayram ziyaretlerine gidemeyen tüketicilerimiz için de e-ticaret ve online kanalda geniş ürün seçenekleri sunuyoruz. Bununla beraber, Ülker Apartmanı reklam serisi, “Ülker’siz bir bayram düşünülemez” sloganıyla bir çocuğun gözünden bayram mutluluğunu anlatan Ramazan Bayramı filmiyle devam edecek.”

Ülker bayramlık çikolatada lider

Geçtiğimiz sene bayram dönemindeki hediyelik ve ikramlık çikolata, şekerleme tüketimini değerlendiren Kabakçı: “Türkiye’de hediyelik ve ikramlık çikolata ve şekerleme pazarı 2023 yılında yaklaşık 35 bin ton ve 4 milyar TL’ye yükseldi. Tek başına hediyelik ve ikramlık çikolata pazarında ise ciroda yüzde 104’lük artış oldu. 2023 yılında çikolatada bu pazarın yüzde 61’i paketli, yüzde 39’u ise dökme ürünlerden oluştu. İkramlık şekerleme pazarı ise ciroda yüzde 96’lık artışla toplam 1,9 milyar TL ciroya ulaştı. 2023 yılında, Ülker olarak çikolatada ciroda ise yüzde 41,3’lük pazar payıyla liderliğimiz devam ediyor. Ipsos Türkiye 2023 araştırma sonucuna göre Bayramlarda misafirliğe giderken en çok satın alınan çikolata markasının Ülker çıkması da bizi ayrıca mutlu etti.”

Çikolatada Marmara, şekerlemede Doğu ve Güneydoğu ilk sırada

Bayramlık çikolata ve şekerlemenin bölgesel dağılımlarına ilişkin bilgiler veren Kabakçı, her yıl olduğu gibi geçtiğimiz yıl da Marmara Bölgesi’nin hediyelik ve ikramlık çikolata satışlarında yüzde 32 ile ilk sırada yer aldığını söyledi. Kabakçı’nın verdiği bilgilere göre, çikolata satış sıralamasında Marmara’yı yüzde 22 ile İç Anadolu, yüzde 16 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri takip etti. En fazla ikramlık şekerleme ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde tüketiliyor. Yüzde 36’lık payla Doğu ve Güneydoğu Anadolu yine bu listede zirvede yer alırken bu bölgeleri sırasıyla Marmara yüzde 21, İç Anadolu yüzde 18, Ege yüzde 11, Akdeniz yüzde 10 ve Karadeniz yüzde 5 ile takip etti.