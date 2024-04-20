Uludağ'da Nisan ayında kar sürprizi

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da Nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığı eksi 1 ile 9 derece arasında ölçüldü.

Uludağ'da Nisan ayında kar sürprizi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da Nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığı eksi 1 ile 9 derece arasında ölçüldü.

Türkiye’nin en gözde kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ’da, Nisan ayında hava sıcaklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının eksi 1 ile 9 derece arasında olarak ölçülen Uludağ’da, kar yağışının gün boyunca devam etmesi tahmin ediliyor.

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