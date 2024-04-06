Uluslararası Sağlık Turizmi Konferansı Ankara'da yapılacak

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, dünya devletlerinin Ankara büyükelçilikleri iş birliğiyle Ankara’da “Uluslararası Sağlık Turizmi Konferansı” yapacak.

Sağlık Turizmi Konferansı hakkında bilgi veren Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Uluslararası Sağlık Turizmi Konferansı” hakkında bilgi verdi. Karabulut, "SANKON ve Türk Hükümetinin destek ve katkılarıyla, dünya devletlerinin Ankara Büyükelçilikleri işbirliğiyle, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu olarak Ankara’da Uluslararası Sağlık Turizmi Konferansı yapacağız. Afrika, Avrupa, Arap Yarımadası, Asya, Latin Amerika ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere dünya devletiyle sağlık turizmi konferansları yapmaya başladık. Sağlık turizmi alanındaki çalışmalarımıza bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.