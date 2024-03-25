Ümit Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı

Ümit Milli Takım, yarın deplasmanda İtalya ile oynayacağı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve kadrodaki tüm oyuncuların yer aldığı antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapıldı. İdmanın ikinci bölümünde ise İtalya maçının taktiği üzerinde duruldu.

Ümit Milliler, bu akşam havayolu ile İtalya’nın Bologna şehrine, daha sonra karayolu ile karşılaşmanın oynanacağı Ferrara şehrine gidecek.

Ümit Milli Takımı’nın İtalya maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Doğan Alemdar (Troyes), Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir)

Defans: Ahmetcan Kaplan (Ajax), Emin Bayram (KVC Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Kazımcan Karataş (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor)

Orta Saha: Bartuğ Elmaz (Sivasspor), Cihan Çanak (Standard Liege), Emirhan İlkhan (RAMS Başakşehir), Ömer Faruk Beyaz (Hatayspor), Livan Burcu (SV Sandhausen), Vefa Temel (İstanbulspor), Şahin Dik (Giresunspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş),Emircan Gürlük (FC Orenburg), Erencan Yardımcı (Pendikspor), Enis Destan (Trabzonspor), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais)