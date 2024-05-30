Ümit Öztürk Son Yolculuğuna Uğurlandı
Gazitepe Mahallesi'nde dün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Gazitepespor'un eski başkanlarından Ümit Öztürk, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Öztürk'ün cenazesi, Gazitepe Mahallesi'nde öğle namazının ardından ebedi istirahatgahına tevdi edildi.
Cenaze törenine Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, mahalle muhtarları ve çok sayıda seveni katıldı. Başkan Balcıoğlu, "Gazitepespor’umuzun eski başkanlarından Ümit Öztürk’ün cenaze namazını kılarak, son yolculuğuna uğurladık. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun," dedi.