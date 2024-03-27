Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, Roman vatandaşlar ile iftar yemeğinde buluştu
Ümraniye Belediyesi tarafından Roman vatandaşlara yönelik iftar organizasyonu düzenledi.
Ümraniye Belediyesi tarafından Roman vatandaşlara yönelik iftar organizasyonu düzenledi.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında dün sabah saatlerinde ilçe genelinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Yıldırım, ziyaretlerinin ardından Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde Roman vatandaşlar ile bir araya gelerek oruç açtı. Yıldırım, daha sonra 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda gençler ile buluştu.