Ümraniye'de futbol mahallelere taşındı

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Mahallem Futbol Turnuvası’nın final maçı gerçekleştirildi. Final müsabakasını FIFA eski hakemlerinden Deniz Ateş Bitnel’in yönettiği turnuvada futbolculara ödüllerini Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım takdim etti.

Ümraniye’de bu yıl ikinci kez düzenlenen Mahallem Futbol Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvaya 23 mahalleden 268 sporcu katıldı. Tüm maçların Akademi Ümraniye Milet Bahçesi’nde oynandığı Mahallem Futbol Turnuvası’nın final maçını FIFA eski hakemi Deniz Ateş Bitnel yönetti. Aşağı Dudullu ve Atatürk Mahalleri arasında oldukça çekişmeli geçen final maçının galibi 1-0’lık skorla Atatürk Mahallesi oldu.

Turnuvada dereceye girenlere Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından kupa ve madalya takdim edildi. Ayrıca şampiyon olan Atatürk Mahallesi’ne 18 bin TL, ikinci olan Aşağı Dudullu Mahallesi’ne 14 bin TL, üçüncü olan Çakmak Mahallesi’ne 10 bin TL ve dördüncü olan Topağacı Mahallesine de 5 bin TL değerinde hediye çeki verildi.

"Ümraniye’de futbol ve spor bir başka"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Futbol deyince akla Ümraniye geliyor. Ümraniye Süper Lig’deydi, şu an 1. Lig’de. Ama onun alt tabanı mahallelerden geliyor. Ümraniye deyince sporun her türlüsü var ama futbol başka. 17 mahalle futbol takımları haftalarca oynadılar ve şu anda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncüyü belirlemiş olduk. Hepsine teşekkür ediyorum. Ümraniye’de futbol ve spor bir başka diyorum" dedi.

"Birçok kulübe gidebilecek futbolcular burada keşfedilebilir"

Eski FİFA hakemi Deniz Ateş Bitnel, "Yönetmiş olduğum birçok finale eş değer bir maç oldu ve mücadele gücü yüksekti. Burada futbolcular değil mahalle sakinlerinin bu kadar kaliteli futbol oynaması, centilmence yaklaşımları takdire şayan. Mahallelerin kaynaşması için bu tür organizasyonlar çok güzel oluyor. Birçok kulübe gidebilecek futbolcular burada keşfedilebilir" şeklinde konuştu.