Üniversiteliler özel gereksinimli öğrencilerle buluştu

SUBÜ Hendek MYO öğrencileri, Hendek Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ni ziyaret ederek özel gereksinimli öğrencilerle buluştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Programı öğrencileri, Hendek Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nin 1, 2 ve 3’üncü kademe okullarını ziyaret etti. Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Nurhan Yıldırım mihmandarlığında yapılan gezide üniversite öğrencilerine Müdür Hakan Yıldırım tarafından okulun tanıtımı yapıldı. Ardından sınıf ve atölyeler gezildi. Özel eğitim alan öğrencilerle vakit geçiren üniversite öğrencileri, ziyaretin sonunda kendi el emekleriyle yaptıkları hediyeleri takdim ettiler.

Hendek Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde ana sınıfı, 1’inci kademe, 2’inci kademe ve 3’üncü kademede özel gereksinimli öğrenciler eğitim görüyor. Atölyelerde de öğrencilere uygun eğitimler veriliyor ve çalışmalar yürütülüyor. İş ve beceri eğitim atölyeleri ve görsel sanatlar atölyesiyle yetkinlik kazandırılmaya çalışılıyor.