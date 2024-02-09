Unkapanı Meydanı yenilenen yüzüyle Sakaryalının hizmetinde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, örnek bir çevre düzenlemesi ve yeraltı şadırvanıyla inşa ettiği Unkapanı Meydanı’nı 1 milyon Sakaryalının hizmetine sundu. Yeşili, dekoratif dokunuşları ve vatandaşların huzurla vakit geçireceği alanlara sahip olan meydanın açılışını Başkan Ekrem Yüce ve protokol üyeleri yaptı. Yüce, "Olası bir depremde kullanabileceğimiz modern ve güçlü meydanlar inşa ediyoruz. Burada da mimarisiyle ve kullanımıyla Sakarya’mıza yakışır bir meydan kazandırdık. Hayırlı olsun" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kalbinde 1 milyon Sakaryalıya hizmet verecek olan bir projesini daha hizmete aldı. Uzun yıllardır görünümü ve kullanımıyla dikkat çeken Unkapanı Meydanı, Büyükşehir’in modern mimari anlayışıyla yeniden inşa edildi. Çevre düzenlemesi, peyzaj dokunuşları, dekoratif alanlar, dinlenme alanları, yeraltı şadırvanı ve lavaboların yer aldığı meydan projesi vatandaşların hizmetine açıldı. Meydanın açılış kurdelesini Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve protokol üyeleri kesti.

Başkan Yüce tam donanımlı modern meydanların olası depremlerin sonrası için de hayati önem taşıdığını belirterek, "Olası bir depreme hazırlıklı olmak için deprem öncesi çalışmaları gerçekleştirirken deprem sonrasında yaşanacak olan kargaşaları da önlemek içinde çalışıyoruz. İnsanların birbiriyle buluşma noktası ayarlaması, yardımların belli bir alana toplanması ve vatandaşların konaklamalarının mümkün olması çok önemlidir. Bu konuda en mühim alanlar ise şehrimizin meydanları. Bizler şehrimizin belli noktalarında meydan çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Geyve Meydanı, Sapanca Meydanı, Taraklı Meydanı, Pamukova Meydanı ve bugün tanıtımını yaptığımız Unkapanı Meydanı. Olası bir deprem de hem hemşerilerimize bir alan sunuyoruz hem de şehrimizin merkezine yakışır bir meydan sunuyoruz. 500 m2 alan üzerinde şehrimize yakışır bir meydan kazandırdık. Bu proje sayesinde hem bir toplanma alanı hem de dolmuş esnafımıza bir durak sağladık. Vatandaşımız ve cami cemaatimiz için güzel bir yeraltı şadırvanı da yaptık. Yeşilin ve ferahlığın adresi oldu. 5 yılda hemşerilerimizin hayatlarında ihtiyaç duydukları her alanda elimizden gelenin en iyisini ilk günkü aşkla yaptık" dedi.

Programa AK Parti Sakarya Milletvekilleri Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık, AK Parti Sakarya İl Başkanı vekili Ömer Aslan, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Adapazarı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar meydanı gezerek proje üzerinde incelemelerde bulundu.