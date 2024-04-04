Usulsüz çakar lamba takan 41 sürücüye ceza
Bursa'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan denetimde çakar lamba kullanan 41 sürücüye para cezası kesti.
Bursa’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan denetimde çakar lamba kullanan 41 sürücüye para cezası kesti.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere yönelik uygulama yaptı. Yapılan denetimlerde 41 sürücünün aracındaki çakar lamba söktürülerek, sürücülere idari para cezası kesildi.