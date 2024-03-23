Uyuşturucu madde şüphelileri yakalandı
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs üzerinde yapılan aramada; 2,47 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında; ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçu kapsamında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.