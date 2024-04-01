Uzmanı uyardı: 'Kanser sadece sağlık sorunu değildir'

Saygı Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Zeki Aydın, ‘1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası’ dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Kanser tedavisi için erken teşhisin önemini vurgulayan Aydın, “Kanser, sadece sağlık sorunlarına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda maddi ve manevi açıdan uzun süreli bir mücadeleyi de gerektirir” dedi.

‘1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası’ dolayısıyla önemli bilgilendirmelerde bulunan Saygı Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Zeki Aydın, “Kanser dünya genelinde ve Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunudur ve sürekli olarak artan bir endişe kaynağıdır. Özellikle yaşlanan ve artan nüfusla birlikte kanser vakalarında da artışlar gözlenmektedir. Kansere yol açan risk faktörlerine maruz kalma sürelerinin uzamasıyla birlikte, tanı konulan kanser vakalarının sayısında artış ve tedavi maliyetlerinde yükselme beklenmektedir. Bu durum, kansere bağlı ekonomik, sosyolojik ve psikolojik yükün artmasına neden olmaktadır” dedi.

“Önemli bir küresel sağlık sorunu”

Kanserin sadece sağlık sorunu olmadığını kaydeden Aydın, “Aynı zamanda maddi ve manevi açıdan uzun süreli bir mücadeleyi de gerektirir. Dünya genelinde kanser vakalarının sayısı her yıl artmaktadır ve bu da önemli bir küresel sağlık sorunu oluşturmaktadır.2020 verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 19,2 milyon yeni kanser vakası tespit edilmiş ve kansere bağlı 9,9 milyon ölüm gerçekleşmiştir. Bu, kanserin dünya genelindeki ciddiyetini ve etkisini gösteren önemli bir veridir. Özellikle yaşam süresinin artmasıyla birlikte kanser vakalarının sayısının artması beklenmektedir” ifadelerini kullandı.

“Dünya genelinde her 5 kişiden 1’inin 75 yaşına kadar kansere yakalanacağı ve her 10 kişiden 1’inin ise kanser nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin edilmektedir” diyen Aydın, “Ülkemizde de durum benzerdir. Kanser vakalarının artmasıyla birlikte, akciğer, meme ve kolorektal kanser gibi belirli kanser türleri ülkemizde de sıkça görülen kanser türleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle, kanserle mücadelede erken teşhisin ve önleyici tedbirlerin önemi giderek artmaktadır” şeklinde konuştu.

“Erken teşhisin önemi büyüktür”

Aydın, belirli kanser türlerinde erken teşhis için düzenli tarama testlerinin yapılmasının önemini vurgulayarak, “Örneğin, meme kanseri için mamografi, rahim ağzı kanseri için HPV testi ve smear testi gibi tarama yöntemleri, erken evrede kanserin teşhisini sağlayabilir ve tedavi şansını artırabilir. Kanserle mücadelede korunma ve erken teşhisin önemi büyüktür. Erken teşhis edildiğinde birçok kanser türünde başarılı tedaviler mümkündür ve yaşam kalitesi artırılabilir” dedi.

Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, güneş ışınlarına maruz kalırken koruyucu önlemler almak gibi koruyucu önlemlerin kanser riskini azalttığını kaydederek, bu şekilde kanserle mücadelede başarı şansının artırılabileceğini ve toplum sağlığına olumlu katkılar sağlanabileceğini belirtti.