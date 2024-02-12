Vali Aygöl kaskı taktı motosiklet başına geçerek Bilecik'ten Söğütte gitti

Bilecik’te Şeyh Edebali diyarından Ertuğrulgazi diyarına motosiklet konvoyu düzenlendi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl kaskını takıp, motosiklet turuna katıldı.

Vali Şefik Aygöl, Bilecik Motosiklet Derneği üyeleriyle birlikte kenttin tarihi ve manevi kıymetlerinden Ertuğrulgazi’nin türbesini ziyaret etmek için oluşturulan motosiklet konvoyuna eşlik etti. Tarihi Valilik Binasından başlayan tur Söğüt Ertuğrulgazi Türbesi’ne kadar sürdü. Alplerin saygı nöbetini izleyen ve türbede dua eden topluluk ardından aynı istikameti takip ederek valilik binasında etkinliği sona erdirdi. Vali Şefik Aygöl, etkinliğe destek veren başta Bilecik Motosiklet Derneği olmak üzere vatandaşlara teşekkür etti.