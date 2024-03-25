Vali Ekici, Türk Kızılay gönüllüleri ile iftarda bir araya geldi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılay gönüllüleri ile iftarda bir araya geldi.

Vali Ekici, Türk Kızılay gönüllüleri ile iftarda bir araya geldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılay gönüllüleri ile iftarda bir araya geldi.

Türk Kızılay binasında düzenlenen iftar programında Vali Ekici, gönüllülere çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ekici, Türk Kızılay’ının her daim mazlumların yanında olduğunu dile getirerek, dünyanın her yerinde faaliyet sürdürdüğünü söyledi.

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Yapılan konuşmaların ardından dualar okunarak, Vali Ekici ve beraberimdekiler oruçlarını açtı.