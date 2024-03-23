Vali Yavuz, kaza yapan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TEM Otoyolu’nda kaza yapan 2 trafik polisinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişi Dilovası Rampası mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan 2 trafik polisi araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince 2 polis sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan polisler Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili hastaneye gelerek polisleri ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı..

“Şükür sağlık durumları iyi”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüze ait aracın kaza yapması sonucu yaralanan polis memurlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Çok şükür sağlık durumları iyi. İl Sağlık Müdürümüz ve hekimlerimiz tedavilerini takip ediyor” ifadelerine yer verdi.