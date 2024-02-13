Validen uyarı: '112 hattını gereksiz yere meşgul etmeyelim'

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, “112 hattı zaman zaman gereksiz yere meşgul ediliyor. Acil çağrıların gerçekten ihtiyacı olan kişilere ulaşması için 112 hattını gereksiz yere meşgul etmeyelim” dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Selma Ergönül ve 112 Acil Çağrı Merkezi personeli, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti. Ergönül ve 112 Acil Çağrı Merkezi personeli, vatandaşların gereksiz yere çağı merkezini rahatsız etmeleri konusunda yaşadıkları sıkıntıları da dile getirdi.

Ziyaretleri sırasında konuşan Vali Soytürk, “Acil durum çağrısı yapma halinde vatandaşlarımızın birden çok numara yerine tek bir numarayı öğrenmeleri ve acil yardım çağrısı alındıktan sonra en kısa sürede olay mahalline ya da acil durumdaki kişiye ulaşabilmesi amacıyla acil yardım telefonları tek numarada toplanmıştır. Bu numara 112’dir. 112 hattı zaman zaman gereksiz yere meşgul ediliyor. Acil çağrıların gerçekten ihtiyacı olan kişilere ulaşması için 112 hattını gereksiz yere meşgul etmeyelim” dedi.