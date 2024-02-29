Vatandaşlar dolandırıcılığa karşı bilinçlendiriyorlar

Bilecik'te Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilinçlendirme çalışmasını icra etti.

Vatandaşlar dolandırıcılığa karşı bilinçlendiriyorlar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’te Toplum Destekli Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilinçlendirme çalışmasını icra etti.

Toplum Destekli Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Atatürk Parkı’nda vatandaşlar ile bir araya geldi. ‘Kanmayın Dolandırıcılık Mağduru Olmayın’ projesi çerçevesinde vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıtımı gerçekleştirdiler.

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