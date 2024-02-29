Vatandaşlar dolandırıcılığa karşı bilinçlendiriyorlar
Bilecik'te Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilinçlendirme çalışmasını icra etti.
Bilecik’te Toplum Destekli Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilinçlendirme çalışmasını icra etti.
Toplum Destekli Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Atatürk Parkı’nda vatandaşlar ile bir araya geldi. ‘Kanmayın Dolandırıcılık Mağduru Olmayın’ projesi çerçevesinde vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıtımı gerçekleştirdiler.