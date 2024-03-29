Orta kalibre top sistemlerine yönelik geliştirdikleri VENOM LR’nin 2024 Ağustos’ta ilk teslimatlarını gerçekleştireceklerini belirten SYS Grubu Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “Yenilikçi çözümlerimizle küresel arenada pozisyonumuzu güçlendiriyoruz. ‘Takip eden değil, takip edilen’ olma vizyonumuz doğrultusunda inovatif ve rekabetçi çözümlerle, başta ülkemiz olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin hizmetindeyiz" dedi.

CANiK’in de içinde bulunduğu SYS Grubu şirketlerinden AEI Systems tarafından hayata geçirilen düşük geri tepmeli 30x113mm otomatik orta kalibre top konseptinin gözbebeği VENOM LR’nin ilk teslimatları 2024 Ağustos’ta başlıyor. Dünyanın önde gelen hafif ve orta kalibre silah üreticisi CANiK, yenilikçi top teknolojileriyle küresel savunma arenasındaki liderliğini sürdürüyor.

CANiK’in de içerisinde yer aldığı Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden SYS (Samsun Yurt Savunma) Grup’un ‘takip eden değil, takip edilen’ vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği inovatif ürünler, global savunma sektöründe önemli bir yer tutuyor. 2022 yılında SYS Grup’a dahil olan ve 60 yılı aşkın süredir orta kalibre toplar tasarlayıp üreten köklü İngiliz şirketi AEI Systems, 30x113mm VENOM ve düşük geri tepmeli versiyonu VENOM LR ile modern savaş konseptindeki önemli açıkları kapatıyor. İlk defa IDEF 23 ve DSEI 23 fuarlarındaki lansmanlarla sektöre tanıtılan bu yenilikçi ürünler, Ağustos ayından itibaren de müşteriyle buluşmaya hazırlanıyor.

“Deniz, kara ve hava platformlarına yön veriyoruz”

SYS Grubu Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden biri olarak, yenilikçi çözümlerimizle küresel arenada liderliğimizi güçlendiriyoruz. Deniz, kara ve hava platformları için tek bir otomatik top konseptiyle savunma sektörüne yepyeni bir anlayışla yön veriyoruz. ‘Takip eden değil, takip edilen’ olma vizyonumuz doğrultusunda, geliştirdiğimiz çok amaçlı orta kalibre top konsepti, modern orduların ihtiyaçlarına cevap veriyor ve böylece ihracat hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Geliştirdiğimiz inovatif ürünler, deniz ve kara platformlarının drone tehdidine karşı savunulması başta olmak üzere, birçok yeni modern muharebe alanı sorunsalına karşı çok maksatlı bir çözüm sunuyor. Öne çıkan ürünlerimizden VENOM ve VENOM LR, 30x113mm nitelikli mühimmat kullanıyor ve modern savaş alanındaki ihtiyaçlara cevap veriyor. Özellikle VENOM LR, düşük geri tepme, hafif ağırlık ve kompakt yapısıyla dünya üzerindeki en geniş platforma uyum sağlayabilen orta kalibre top olma özelliği taşıyor. Bununla beraber sahip olduğu ayarlanabilir atış hızı tekli atımdan dakika bin 200 atıma kadar da farklı hızlarda atış yapabiliyor. VENOM LR, Ağustos ayından itibaren ilk müşterileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yenilikçi ürünümüzle, global savunma sektöründe önemli bir boşluğu doldurmanın heyecanını yaşıyoruz. Her zaman inovatif ve rekabetçi çözümlerle, başta ülkemiz olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin hizmetindeyiz" diye konuştu.

VENOM LR sunduğu teknoloji ile önemli bir boşluğu dolduruyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar, konvansiyonel savaş alanlarında yeni nesil top ihtiyacını yeniden gündeme getiriyor. Bu ihtiyaca yönelik olarak, SYS Grubu bünyesindeki AEI Systems, ideal çözümler sunuyor. Uzun yıllardır havacılık sektöründe kendini kanıtlamış olan 30x113 mm kalibrelik toplar, özellikle 1950’lerden 2000’lerin başına kadar İngiliz ve Fransız savaş uçaklarının ana silahı olarak hizmet verdi. ABD yapımı Apache ve Avrupa Birliği yapımı Tiger helikopterleri gibi döner kanatlı platformlar, yıllardır 30x113mm mühimmatını kullanan toplarla donatıldı. Ayrıca, yerli ağır sınıf helikopter ATAK 2 de 30x113mm kalibre topa sahip olması planlanıyor.

30x113mm mühimmat kullanan VENOM LR, diğer 30mm mühimmatlarını kullanan toplara kıyasla daha az geri tepme özelliği ile öne çıkıyor. VENOM LR, hem hafif ve kompakt taret sistemlerine hem de uzaktan komutalı ya da mürettebat tarafından kullanılan silah istasyonlarına kolaylıkla entegre edilebiliyor. Yeni mühimmat sistemleri ve teknolojileri ile uyumlu 30mm mermileri sayesinde, özellikle hava ve deniz üstü dronlar, hafif zırhlı/zırhsız hedefler ve siper arkasındaki düşman birliklerine karşı ihtiyaç duyulan ateş gücünü sağlıyor. Bu özelliğiyle VENOM LR, 12.7mm ve daha yüksek kalibreli otomatik toplar arasında bir yetenek boşluğunu doldurarak, taktik kara araçlarının donanımında önemli bir yer tutuyor. Yüksek patlayıcılı mühimmat atabilmesi sebebi ile deniz platformlarında ise, özellikle kamikaze botlar ve İHA’lara karşı etkili bir savunma sunarak kademeli savunma sistemlerinde yeni bir katman oluşturuyor.