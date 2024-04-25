Vestel'den elektrikli araç şarj istasyonları konulu reklam filmi

Mobilite ve batarya enerji depolama çözümleri alanlarındaki çalışmalarını ‘Vestel Mobilite’ organizasyonu altında toplayan Vestel, 30’a yakın ülkeye ihraç ettiği elektrikli araç şarj istasyonlarını konu alan bir reklam filmi yayınladı. ‘Kesintisiz Hayatın Gücü’ sloganlı reklamda elektrikli araç şarj istasyonlarının hızlı ve kolay çözüm sunduğu vurgusu yapılıyor.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji markalarından Vestel, mobilite ve batarya enerji depolama çözümleri alanlarındaki çalışmalarını aynı çatı altında yürütmek için kurduğu Vestel Mobilite’ organizasyonu sebebiyle, 2017’den bu yana üretimini gerçekleştirdiği elektrikli araç şarj istasyonlarını konu alan özel bir reklam filmi hazırladı.

‘Kesintisiz Hayatın Gücü’ sloganlı reklam filminde şirketin ürettiği elektrikli araç şarj istasyonlarının şehir yaşamını ne kadar hızlı ve kolay hale getirdiği teması işleniyor. “Vestel’le hızla, kolayca tak çıkar” mesajı verilen filmde, ev, okul, alışveriş merkezi gibi farklı mekanlarda kurulmuş olan şarj istasyonlarının herkes tarafından kolaylıkla kullanılabileceği anlatılıyor.