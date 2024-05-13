Vestel, şarjlı süpürge modeli için reklam filmi hazırladı

Vestel, ’S70 G’ şarjlı süpürge modeli için özel bir reklam filmi hazırladı. ’Temizliğin Yeni Devri’ başlıklı reklam filminde, şarjlı süpürgenin, zeminde ve mobilyalarda kirlenmeyle sonuçlanacak her türlü kazaya hızlı, kolay ve etkili bir temizlik çözümü sunduğu teması işleniyor.

Vestel, yeni reklam filminde ’S70 G’ şarjlı süpürgesinin sunduğu pratik ve hızlı temizlik çözümlerini eğlenceli bir dille anlattı. ’Temizliğin Yeni Devri’ adlı reklam filmi, bir kedinin evdeki tezgâh üzerinde duran saksıyı devirmesiyle başlıyor. Mutfakta babasının önünde yere yemeğini döken bir çocukla devam eden filmde, bir doğum günü partisinde yaşanan kaza ve mutfakta elindeki kahve filtresini yere döken bir kadın görülüyor. Bu sırada, "Devir onların devri... Devirenlerin, dökenlerin, saçanların, geleni gideni eksik olmayanların, sakarlık yapmadan duramayanların devri... Devir Vestel S70 G Şarjlı Süpürge devri" cümlesi duyuluyor.

Reklamın devamında şarjlı süpürgenin 2 bin 900 devir dönen zemin fırçasıyla, 3 bin 800 devir dönen UV ışınlı koltuk ve yatak fırçasına sahip olduğu, ayrıca zemine göre otomatik güç ayarı özelliği bulunduğu vurgulanıyor.