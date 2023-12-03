Vincenzo Montella, Hamburg'da incelemelerde bulundu

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dün akşam Almanya’nın Hamburg kentinde çekilen 2024 Avrupa Şampiyonası kuralarının ardından, bu şehirdeki bir dizi tesiste incelemelerde bulundu.

Montella, ilk olarak ay-yıldızlı ekibin EURO 2024 F Grubu’nda Çekya ile 26 Haziran’da oynayacağı karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Volkspark Stadyumu’nu gezdi. İtalyan teknik adam daha sonra, A Milli Takım’a Çekya maçı için UEFA tarafından Hamburg’da sağlanacak konaklama tesislerini ziyaret etti.

Ayrıca UEFA turnuva kuralları gereği, A Milli Takım’ın turnuva boyunca konaklayıp kamp merkezi olarak kullanabileceği muhtemel otel ve antrenman tesislerini yerinde inceledi. İtalyan teknik adama ziyaretlerinde Dış İlişkiler ve Milli Takımlar Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Milli Takımı İdari Müdürü Mert Tuncay eşlik etti.

Montella ve beraberindeki heyet, yarın A Milli Takım’ın gruptaki ilk iki maçını oynayacağı Dortmund kenti ve çevresindeki tesislerde incelemelerini sürdürecek.