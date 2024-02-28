Viranşehir, gençler için Güneydoğu'nun cazibe merkezi oldu

Şanlıurfa’nın ‘Sabrın Şehri’ olarak bilinen ilçesi Viranşehir, son 5 yıldaki hamleleri ile Güneydoğu’nun kültür, sanat ve spor merkezi haline geldi. İlçenin gençleri, müzik kurslarından tiyatro kurslarına, voleyboldan tenise kadar pek çok alanda başarıdan başarıya koşuyor.

Bir zamanlar adı terörle ve sokak olayları ile anılan Viranşehir’de bugünlerde gençler en güzel zamanlarını kültür, sanat, spor ve üniversiteye hazırlık kurslarında geçiriyor. Belediyenin sağladığı imkanlar ile yaşam standardı yükselen ilçede çocukların ve gençlerin de önü açıldı.

5 bin 350 genç sanat eğitimi aldı

Viranşehir Belediyesi’nin açtığı Gençlik Merkezlerinde son 5 yılda 5 bin 350 Viranşehirli genç kültür ve sanat kurslarında eğitim aldı. Türk Sanat ve Halk Müziği korolarında, halk oyunları ve sahne gösterilerinde, sergilerde, yarışmalarda başarılarını sergileyen gençler başarıdan başarıya koşuyor.

Spor alanında ise Viranşehir gençlerinin sahip olduğu imkanlar pek çok Batılı şehirde yok. Amatör ligde mücadele eden ve 3 Lig’e yükselmesine kesin gözüyle bakılan Viranşehir Belediyespor, ilçede herkesin gözdesi durumda.

Batıda olmayan imkânlar Viranşehir’de

Batı’daki pek çok şehirde bulunamayan ücretsiz spor sahaları ve kursları Viranşehir Belediyesi tarafından hizmete sunuldu. Bir olimpik, bir yarı olimpik havuza sahip olan Viranşehir’de tenis kortundan voleybol, basketbol ve futbol sahalarına; kickboksdan

zumbaya kadar pek çok branşta ücretsiz kurslar mevcut.

Ücretsiz belediye kurslarından üniversiteye

Viranşehir Belediyesi’nin açmış olduğu ve tamamen ücretsiz olan üniversiteye hazırlık kurslarında 5 yılda 560 Viranşehirli genç üniversiteye yerleşti. Tıp, mühendislik ve hukuk gibi alanlarda önemli üniversitelere yerleşen gençler Viranşehir’in gururu haline geldiler.

Üniversite ve BESYO, POMEM gibi sınavlara hazırlık için Viranşehir Belediyesi tarafından gençlere ücretsiz kurslardan etüt merkezlerine, deneme sınavlarından kaynak kitaplara kadar pek çok imkan sağlanıyor.

Belediye tarafından açılan ücretsiz ‘Dijital Dershane Uygulaması’ ise 10 binden fazla öğrenciye hizmet veriyor.

“Viranşehir gençlerinin kendilerine imkan tanındığında başaramayacakları iş yok”

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ise önümüzdeki dönemde yeni spor alanları ile kültür-sanat kurslarını ve sınavlara hazırlık imkanlarını devam ettireceklerinin müjdesini vererek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı için yola

çıktığımızda Viranşehir’imizde önceliğimizi çocuklarımıza ve gençlerimize verdik. Bir taraftan ilçenin neredeyse 100 yıllık olan ve artık sağlık için tehlike arz eden su borularını değiştirip, alt yapı sıkıntılarını düzenlerken diğer taraftan da açtığımız gençlik merkezleri, bilgi evleri, havuzlar, spor sahaları ile gençlerimize imkanlar sağladık. Ve gördük ki; Viranşehir gençlerinin kendilerine imkan tanındığında başaramayacakları iş yok. Yeni dönemde de İnşallah bu imkanları geliştirerek devam ettireceğiz.”