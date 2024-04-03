Visa olimpiyat ruhunu tüm Türkiye'ye taşıyor

Buse Naz Çakıroğlu, Hakan Reçber ve Öznur Cüre Girdi’yi, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda Team Visa kapsamında destekleyeceğini açıklayan Visa, olimpiyat ruhunu tüm ülkeye yayacak kapsamlı bir projeye de start veriyor.

Dijital ödemeler alanında dünyanın lider şirketlerinden Visa, Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nda olimpik boksör Buse Naz Çakıroğlu, olimpik tekvandocu Hakan Reçber ve paralimpik okçu Öznur Cüre Girdi’yi Team Visa sporcuları arasına aldığını basın toplantısıyla duyurdu.

Samile Mümin: "Bu ikonik spor organizasyonunu bunca yıldır ülkemizle buluşturmaktan son derece gururluyuz"

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Visa’nın, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na 40 yıla yakın süredir destekçisi olduğunu ifade ederek, "2024, Visa’nın Türkiye’deki varlığının da 40. yıl dönümü. Tüm dünyaya ilham veren bu ikonik spor organizasyonunu bunca yıldır ülkemizle buluşturmaktan son derece gururluyuz. Paris 2024 Oyunları’nda yarışacak Buse Naz Çakıroğlu, Hakan Reçber ve Öznur Cüre Girdi’ye, Team Visa’ya hoş geldiniz diyorum. Sporcularımız azimleri, kendini aşma çabaları, disiplinli çalışmaları ve başarılarıyla olimpiyatların ’Daha ileri, daha yükseğe, daha güçlü, birlikte’ sloganının güçlü birer temsilcisi. Her birine şimdiden Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 için hazırlandığı bu dönemde, dünyanın önde gelen sporcularının desteklendiği Team Visa’ya dahil olmaktan dolayı gururlu olduğunu ifade ederek, hazırlıklarına büyük bir motivasyonla devam ettiğini söyledi.

Dünya çapında bir şirketin olimpiyat yolunda kendisini desteklemesinin gurur verici olduğunu aktaran Hakan Reçber, "Tüm dünyadan başarılı sporcularla birlikte Team Visa takımının bir parçası olduğum için mutluyum" dedi.

Öznur Cüre Girdi ise Olimpiyat Oyunları’nın sporun zirvesi ve her sporcunun hayali olduğunu vurgulayarak, "Bizler hedefimize emin adımlarla yürürken, Visa gibi dünya çapında markaların spora ve sporcuya desteği de bizim için çok kıymetli. Olimpiyatlardan altın madalyayla dönmek en büyük konsantrasyonum. Visa’nın da desteğini arkama alarak azimle madalya hedefim doğrultusunda antrenmanlarımı sürdürüyorum" açıklamasında bulundu.

12 ile yayılan Olimpiyat Değerleri Eğitimi verilecek

Aynı zamanda Visa, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliği ile Paris 2024 Oyunları öncesinde olimpiyat değerlerini ve ruhunu tüm Türkiye’ye yaymak üzere 8-14 yaş arası çocuklara özel ’Olimpiyat Değerleri Eğitimi’ başlığı altında özel bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Proje, Türkiye genelinde 12 farklı ilde gerçekleştirilecek. Ayrıca yaz aylarında dezavantajlı bölgelerden gelen kız çocuklarına yelken ve dayanıklılık eğitimleri verilecek.

Projeyi değerlendiren Samile Mümin, "Bu yıl Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda, olimpiyatların ’Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü’ alışılagelmiş sloganın yanına bir de ’Birliktelik’ kavramı eklendi. Visa olarak kapsayıcılık ve eşitlik taahhüdümüzün bir yansıması olan Olimpiyat Değerleri Eğitimi projesiyle Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara potansiyelleri konusunda ilham vermeyi amaçlıyoruz. Ayrıca Team Visa kapsamında Olimpiyat yolunda destek vereceğimiz 3 başarılı olimpik ve paralimpik sporcumuz da projemizin bir parçası olacak" şeklinde konuştu.

Bu projede kendisini eşitlik, kapsayıcılık ve başkalarına saygı ilkelerinin heyecanlandırdığını söyleyen UNDP Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, "Bu idealler, ’Tüm insanların özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğduğunu’ söyleyen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin birinci maddesine dayanmaktadır. Sporun, tüm yeteneklere sahip insanların katılabileceği ve başarılı olabileceği bir arena olduğunu göstermeyi amaçlıyor ve Olimpik ve Paralimpik değerlere bağlılıkları için uzun süreli ortaklarımız Visa ve Habitat’a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sezai Hazır: "Dostluk, uyum, barış ve Fair-Play kültürünün yaygınlaşmasını hedefliyoruz"

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da, "Habitat Derneği olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin spor farkındalığının artmasını ve sosyal hayata katılımlarını önemsiyoruz. Spor değerlerini ve kültürünü, olimpik ve paralimpik değerlerle buluşturacağımız proje için son derece heyecanlıyız. Projeyle çocukların ve gençlerin özgüveninin ve cesaretinin desteklenmesini, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık ile ilgili farkındalıklarının artmasını, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesini, sporun beraberinde getirdiği dostluk, uyum, barış ve Fair-Play kültürünün yaygınlaşmasını hedefliyoruz" dedi.

Daha sonra Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu, Öznur Cüre Girdi ve Hakan Reçber, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Samile Mümin: "Onları olimpiyatlarda heyecanla izlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz"

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, 1986 yılından beri olimpiyatların ana sponsorlarından biri olduklarını hatırlatarak, "2000 yılından beri de dünya çapında 600’den fazla olimpik sporcuya destek veriyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları’nda yaklaşık 100 sporcuya Visa Team bünyesinde desteğe devam edeceğiz. Bunlardan 3’ü de Türk sporcular. Olimpik boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, milli tekvandocumuz Hakan Reçber ve paralimpik okçumuz Öznur Cüre Girdi, Team Visa’ya transfer oldu. Onları olimpiyatlarda heyecanla izlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Buse Naz Çakıroğlu: "Team Visa ailesinde olmak benim için ekstra bir gurur oldu"

Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları’na az bir süre kaldığını ve takım arkadaşlarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Önümde olimpiyat öncesinde Avrupa Şampiyonası var. Kendimizi olimpiyat öncesinde orada görmek istiyoruz. Şu an gerçekten hem zihinsel, hem de fiziksel olarak çok iyi konumdayız. Daha da iyi olabilecek durumdayız. Burada da bugün Team Visa ekibine dahil oluyoruz. Bizim için çok anlamlı bir gün. Büyük maçlar öncesinde her zaman arka planda sizi itici güç olacak ekibe ihtiyacınız oluyor. Bugün onlardan birine dahil oluyorum. Dünyanın en iyi sporcularının bulunduğu Team Visa ailesinde olmak benim için ekstra bir gurur oldu. Birlikte çok güzel işler başaracağımızı, çok büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum ve öyle de olacak" diye konuştu.

Öznur Cüre Girdi: "Team Visa’nın vermiş olduğu destek bizim için çok önemli"

Paris Paralimpik Oyunları için çok hızlı bir süreçte olduklarını aktaran Öznur Cüre Girdi de, "Çok fazla kampımız ve antrenmanlarımız oluyor. Bu süreçte çok fazla yorulduğumuz anlar olsa bile sadece antrenman yaptığımız için kafamız başka bir yerde değil. Bu yüzden de Team Visa’nın vermiş olduğu destek bizim için çok önemli. Bir sporcunun sadece kendini düşünebilmesi için böyle büyük şirkete, büyük bir aileye her zaman ihtiyacı var. Team Visa bizi ailesine kattı. Biz de en iyi sporcular olarak yerimizdeyiz. Umarım daha iyisi olacak. Paris 2024 için hazırlıklarımız oluyor. Bizim de Avrupa Şampiyonamız var. Avrupa Şampiyonası bizim için antrenman gibi geçecek. Umarım hepimiz için en iyisi olur" şeklinde konuştu.

Hakan Reçber: "Tema Visa ile beraber yeni bir süreç başladı"

Hakan Reçber ise kampların yoğun bir şekilde geçtiğini dile getirerek, "Bu süreç bizim için çok önemli. Daha önce olimpiyat macerası yaşadık. İstediğimiz gibi taçlandıramadık. Ben bronz madalyadan daha fazlasını istiyordum. Şimdi bizim için yeni bir süreç var. Çok fedakarlık yapıyoruz. Evimizden uzağız. Ailemizi nadir görüyoruz. Hayatımız yolculuklarda geçiyor ama bunun ekmeğini almak istiyoruz. Tema Visa ile beraber yeni bir süreç başladı. Bu ailenin parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu süreç eminim arkadaşlarım ve bana iyi gelecektir. Güzel bir destek. Kendimi daha güçlü hissetmeme neden oluyor. İnşallah altın madalya ile bunu taçlandıracağım" açıklamasını yaptı.