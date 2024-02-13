Vodafone Her Şey Yanımda'dan Sevgililer Günü'ne özel hediye seçenekleri

Dijital pazaryeri Vodafone Her Şey Yanımda, Sevgililer Günü’ne özel kampanya düzenlediğini duyurdu. Kampanya kapsamında saat, gözlük, takı ve parfüm gibi seçili ürünlerde özel indirimler sunuluyor.

Vodafone, müşterilerinin online alışveriş ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Her Şey Yanımda’da Sevgililer Günü’ne özel kampanya düzenliyor. Toplam 14 kategoride bini aşkın mağaza tarafından 5 milyonu aşkın ürünün sunulduğu platformda 14 Şubat’a kadar devam edecek olan kampanya kapsamında saat, gözlük, takı ve parfüm gibi ürünlerde özel indirimler sunuluyor.

Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Yusuf Aysal, şunları söyledi: “Türkiye’de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren dijital pazaryeri Vodafone Her Şey Yanımda’da müşterilerimize online alışverişlerini uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkânı sunmaya devam ediyoruz. Vodafone’lu olsun olmasın, Vodafone Yanımda uygulamasını indiren ya da web sitemizi ziyaret eden herkes platformumuzu kullanabiliyor ve avantajlı kampanyalarımızdan yararlanabiliyor. Yeni kampanyamızda müşterilerimizin Sevgililer Günü heyecanına ortak oluyoruz. Hem kadınlara hem erkeklere özel hediye seçeneklerimizle müşterilerimizin kendilerini ve sevdiklerini mutlu etmelerine vesile olacak ürünler sunuyoruz. Herkesi Sevgililer Günü kampanyamızdan yararlanmaya davet ediyoruz.”

Seçili ürünlerde özel indirimler

Yapılan açıklamaya göre, Vodafone Her Şey Yanımda’nın Sevgililer Günü kampanyasında altın, pırlanta ve parfümlerde özel fiyatlar uygulanıyor. Platformda Silvanit Pırlanta ve Altınbaş ürünlerine özel fiyatlarla ulaşılabiliyor.

Farklı kategorilerde 5 milyonu aşkın ürün

Platformda Cep Telefonları, Elektronik, Dijital Servisler ve Oyun, Süpermarket, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Anne-Bebek, Moda, Ayakkabı-Çanta-Aksesuar, Ev-Yaşam, Hobi-Ofis-Kırtasiye, Spor ve Outdoor, Pet Shop, Oto Aksesuar ve Altın-Pırlanta olmak üzere farklı kategorilerde 5 milyonu aşkın ürün sunuluyor.