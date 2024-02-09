Voleybolcu Gizem Örge, Celenes by Sweden'ın marka yüzü oldu

Cilt bakım ürünleri markası Celenes by Sweden, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı sporcusu olan milli voleybolcu Gizem Örge ile iş birliğine imza attı.

İsveç’in bitki ve doğal termal sularını kozmetik ile buluşturan Celenes by Sweden, doğal ve temiz içerikli ürünlerini, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı sporcusu olan milli voleybolcu Gizem Örge’nin marka yüzü olduğu ürün lansman etkinliğiyle tanıttı.

Thermal, Sea Buckthorn, Cloudberry ve Rena Serum Serisi olmak üzere markanın dört farklı serisinin tanıtıldığı, İstanbul’da gerçekleşen davete Sercan Yaşar, Ceylan Çapa, Akasya Asıltürkmen, Emel Yıldırım, Yasemin Yürük ve Gamze Topuz’un da aralarında bulunduğu moda, güzellik ve cemiyet hayatından birçok davetli katıldı.

Celenes by Sweden’ın Marka Müdürü Simge Çuhadar’ın konuşmasıyla başlayan davet, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı sporcusu olan milli voleybolcu Gizem Örge’nin cilt bakım rutinlerini paylaşarak ve kampanya çekiminin eğlenceli anlarını anlatarak devam etti.

Gizem Örge, Celenes by Sweden ile iş birliğini, ’’Marka ile bir araya gelmek hem spordaki başarılarımı kutlamak hem de kadınlara değer veren, güçlü bir markayla birlikte olmak benim için gerçekten büyük bir mutluluk. Cildimin her zaman sağlıklı, parlak ve iyi görünmesine önem veriyorum ve bu önem değerinde oynadığım reklam filminde buluşmak inanılmaz heyecan vericiydi. ’’İyi olan kazansın’’, bu sadece bir slogan değil, hayat tarzımız’’ sözleriyle dile getirdi.