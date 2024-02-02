Volkan Yaşar AK Parti'den istifa etti

Silivri AK Parti kurucu üyelerinden Volkan Yaşar, istifasıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Kurulduğu günden itibaren AK Parti'nin bir ferdi olarak birçok kademesinde sorumluluklar üstlenerek, bu onurlu davada hizmet etmenin gururunu yaşadım. Başta kurucu gençlik kolları başkanlığı olmak üzere çeşitli görevlerde bulunarak, partimizin ilkelerine ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yola sadakatle hizmet ettim.

Cumhur İttifakı çatısı altında partimizin belirlediği siyasi rotalara her zaman samimiyetle uyarak, AK Parti'nin temsil ettiği değerleri en iyi şekilde aktarmaya çalıştım. İlkelerimden ödün vermeden, doğruyu, hakkaniyeti ve hakikati savunarak partimizin bayrağını dalgalandırdım.

Bu süreçte, görev verilmez alınır ilkesini benimseyerek, her seçim döneminde Silivri'mize hizmet etmek için sahada aktif olarak yer aldım. Özellikle 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak destek verdiğimiz Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz liderliğindeki ekibin başarılarına ortak olduk.

Ancak, son genel seçimlerde %7.5 oy alan bir siyasi partinin adayına %47 gibi rekor bir oy ile seçim kazandırılmasına rağmen, AK Parti'nin adeta kenara itilerek her alanda değer bulmaması beni derinden üzmüştür. Yaşanan bu durumu defalarca üst kurullarımıza iletmeme rağmen maalesef dikkate alınmamıştır.

Ayrıca, mevcut belediye başkanının AK Parti ve partimizin emektarlarına karşı aşırı sert tutumunu görmem ve partimizin bu durumu dikkate almaması, bugünkü kararımın başlıca sebepleri arasında yer almıştır.

Bu itibarla, uzun yıllardır şerefle taşıdığım AK Partili kimliğimi sonlandırarak partimden istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bu süreçte birlikte görev yaptığım tüm ekip arkadaşlarıma, partimizin her kademesinde görev almış tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm ak kadrolarımıza hakkımı helal ediyor, devletimizi ve milletimizi Allah'ın izniyle payidar eylemesini diliyorum.