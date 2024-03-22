Volkan Yılmaz aniden rahatsızlanarak ameliyata alındı

Cumhur İttifakı MHP Silivri Belediye Başkanı ve adayı Volkan Yılmaz, dün gece aniden rahatsızlanarak ameliyata alındı. Silivri Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz, 21 Mart 2024 Perşembe gecesi (dün) hissettiği bir rahatsızlık sonrasında gittiği hastanede "apandist teşhisi” konulması üzerine, bugün Amerikan Hastanesinde başarılı bir apandist ameliyatı olmuştur.

Doktorların tavsiyesi ile iki gün istirahat edecek olan Belediye Başkanımız, 25 Mart 2024 Pazartesi günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur" denildi.