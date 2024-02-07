Yalova Belediyesi'nden 2 yeni park

Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi, 2 parkı daha kente kazandırdı. Ayrıca 3 parkın ise bakım ve onarımını yaparak yenilemesini gerçekleştirdi.

Yapımları kısa süre içinde tamamlanan İsmetpaşa Mahallesi Tufan Sokak, Bağlarbaşı Mahallesi Kınalı Sokak’a yeni parklar yapılırken mevcut bulunan Kazımkarabekir Mahallesi Onur Sokak, Bahçelievler Mahallesi Çaldıran Sokak ile Yusuf Ziya İlkokulu içinde bulunan parkların yenilemesi yapıldı. Yeni çocuk parkları ve spor alanları konusunda Yalova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Çocuklarımız ve vatandaşlarımız için vakit geçirebilmeleri, dinlenebilmeleri için alanlar kazandırıyoruz. Bu kapsamda şehrimize 2 yeni park kazandırırken 3 parkın ise bakım ve onarımlarını yaparak yeni nesil oyun gruplarını monte ederek yeniledik” dedi.