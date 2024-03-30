Yalova'da 211 bin 484 seçmen sandık başına gidiyor

Yalova’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi’nde 211 bin 484 kayıtlı seçmen için 633 sandık kurulacak.

Yalova’da 6 ilçe, 9 beldede Mahalli İdareler Seçimi heyecanı yaşanacak. Yarın sabah saat 08.00 itibarı sandıklarda oy kullanma işlemi başlayacak ve saat 17.00’de sona erecek. Yalova’da vatandaşlar belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık için 4 ayrı oy kullanacak. 211 bin 484 seçmenin bulunduğu Yalova’da en yüksek seçmen sayısının bulunduğu ilçe merkez oldu. 105 bin 80 kayıtlı seçmenin bulunduğu Yalova merkez ilçeyi 38 bin 42 seçmenle Çiftlikköy takip etti. Çınarcık’ta 30 bin 805, Altınova’da 23 bin 436, Armutlu’da 9 bin 202 ve Termal ilçesinde de 4 bin 919 kayıtlı seçmen yer alıyor.

Yalova genelinde toplam 633 sandığın kurulacak. Merkez ilçede 315, Çiftlikköy 117 Çiftlikköy ilçesinde 117, Çınarcık 100, Altınova 79, Armutlu 31 ve Termal ilçesinde ise 16 sandıkta vatandaşlar oy kullanacak. Yalova’da ayrıca cezaevinde 1 sandık ve hasta ve yaşlılar için 4 de seyyar sandık yer alaca

Seçimde Yalova merkezde 22, Altınova’da 12, Armutlu’da 12, Termal’de 13 aday, Çınarcık’ta 14, Çiftlikköy’de ise 16 aday belediye başkanlığı için yarışacak.