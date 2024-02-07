Yalova'da kumar oynayan 8 şüpheliye 51 bin 400 lira ceza

Yalova’da 2 işletmede düzenlenen kumar operasyonunda 8 kişiye 51 bin 400 lira para cezası kesilirken işletme sahipleri hakkında da adli işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak ve 4 Şubat 2024 tarihleri arasında kent genelinde yaptığı denetimler sırasında 2 işletmede kumar oynandığını tespit etti. İşletme sahiplerine “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama” suçundan adli işlem gerçekleştirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında da 51 bin 400 para cezası kesildi. Kumar oynatan işletmeler de geçici süreyle kapatıldı.