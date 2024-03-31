Yalova'da oy sayımı başladı
Yalova'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi nedeniyle sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.
Yalova’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi nedeniyle sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.
Oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte kent genelinde 154 okulda 633 sandığın sayımına başlandı. Okullarda oyların sayılmasının ardından kent genelindeki tüm sandık çuvalları İl ve İlçe Seçim kurullarının bulunduğu Yalova Adliyesi’ne sevk edilecek.