Yalova, Türkiye'nin ilk müzesine ev sahipliği yapıyor

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, ülkemizin ilk kâğıt müzesi olma özelliği taşıyan İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi ile ilgili bilgiler verdi.

Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi, medeniyet elçisi olarak adlandırılan kâğıdın binlerce yıllık tarihini Kâğıthane-i Yalakabad adına gözler önüne seriyor. Ülkemizin ilk kâğıt müzesi olarak bilinen bu müzede, İbrahim Müteferrika’nın kaleme almış olduğu Lugat-i Vankulu, Ferheng-i Şuuri, Tarih Seyyah gibi önemli eserler de yer alıyor. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, ülkemizin ilk kâğıt müzesi olan Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi hakkında bilgiler paylaştı. Başkan Tutuk, Yalova’nın kâğıt tarihine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtirken, müzenin ziyaretçilere Osmanlı dönemi kâğıt üretiminin detaylı bir panoramasını sunacağını vurguladı. İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi, kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor.

“Modern anlamda ilk kâğıt üretim merkezi”

1727 yılında kurulan ilk Türk matbaasının kâğıt ihtiyacını karşılamak amacıyla, ilk kağıthanenin 1744 yılında İbrahim Müteferrika tarafından ilimizde kurulduğunu söyleyen Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, müze hakkında bilgiler verdi. Tutuk, “İbrahim Müteferrika tarafından kurulan Kâğıthane-i Yalakabad, Osmanlı İmparatorluğu’nun modern anlamda ilk kâğıt üretim merkezidir. Kuruluşundan 268 yıl sonra bu müze öncelikle ilimizi, sonra da ülkemizi tanıtmak ve geçmişi yaşatmak adına geniş uzman kadronun fedakâr çalışmaları sonucunda oluşturularak ziyarete açıldı. Müzemiz gelecekteki nesillere bu kültürü aktarmada bir köprü görevi üstleniyor” dedi.

“Kuşaklar arası yolculuk”

El yapımı kâğıda vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Tutuk, “Çeşitli zamanlarda öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı müzemizde ağırlıyoruz. Burada sadece kâğıt yapılmıyor. Geçmişten günümüze kâğıdın nasıl bir serüvenden geçtiği anlatılıyor. Müzede kuşaklar arası bir yolculuk var. Bu müzede tarih yatıyor ve bu tarihi görmek üzere tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

“Kâğıtçılık tarihi konusunda ihtisas merkezi”

“El yapımı doğal kâğıt ile yepyeni bir ürün sunan müze, dünya kâğıt müzeleri yetkililerince de destekleniyor” diyen Başkan Tutuk, “Yüzlerce bilim insanı tarafından gönüllü danışmanlık yapılan müze, kâğıtçılık tarihi konusunda bir ihtisas merkezi olma yolunda da çalışmalarını yürütüyor. Müze oldukça zengin bir belge kütüphanesine sahiptir” ifadelerini kullandı.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nin içinde yer alan ve vatandaşlar için ücretsiz olan İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi, Pazartesi günleri kapalı olmak üzere, hafta içi ve hafta sonu 9.30-17.30 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor.