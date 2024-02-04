Yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili yarın çalacak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyon 481 bin öğrenci için 16 günlük yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak.

MEB’e bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11 Eylül 2023’te ders başı yaptı. Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13-17 Kasım 2023’te yapan öğrenciler, 19 Ocak’ta karnelerini alarak 16 günlük yarıyıl tatiline başladı. Tatilin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için ders zili çalacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Ayrıca ikinci dönem ara tatili 8-12 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül’de başlayacak.

LGS 2 Haziran’da, YKS 8-9 Haziran’da

İkinci dönemde 8’inci ve 12’nci sınıfların sınavları gerçekleştirilecek. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü yapılacakken, üniversite adaylarına yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak.